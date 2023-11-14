Как сушить волосы феном так, чтобы не навредить им

У правильного фена мощность должна начинаться от 1800 Вт, должны быть функции регулировки температуры и скорости воздушного потока, хотя бы одна насадка в комплекте. Также в комплекте должен быть концентратор, а для кудрявых волос - также диффузор. Среди дополнительных параметров желательно наличие ионизации, холодного обдува.

Сушить волосы феном нельзя сразу после мытья головы. Сначала нужно обернуть волосы полотенцем и оставить их в таком положении на несколько минут. После снятия полотенца необходимо подождать 10-15 минут. Далее нанесите на волосы несмываемый уход, расчешите их и переходите к сушке. Для сохранения здоровья и красоты волос пользуйтесь высокими температурами фена по минимуму. Сушите волосы только по направлению роста. Между феном и волосами должно быть при этом расстояние примерно 15 см.

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