Как «сверхвкусные» продукты влияют на диету

Оказалось, что есть три характеристики, которые ведут к увеличению количества калорий: энергетическая плотность пищи (т. е. количество калорий на грамм), количество «сверхвкусных» продуктов и скорость, с которой еда съедалась.

Под «сверхвкусными» продуктами исследователи имели в виду те, что сочетают в себе жиры, сахара, натрий и углеводы. К таким можно отнести, например, картофельные чипсы. Иными словами, если вы хотите похудеть, всё-таки избегайте добавления в рацион «сверхвкусных» продуктов.