Как связана марсианская жизнь и испанские лагуны

Альберто Фейрен провел исследование в чрезвычайно соленой лагуне Тирес, что в центральной Испании. В течение двух десятилетий она переживала чередование сухих и влажных периодов, а в 2015 году достигла полного высыхания.

Основные его выводы таковы: если жизнь существовала на Марсе, когда на поверхности планеты была жидкая вода, то ее высыхание не обязательно означает, что жизнь исчезла навсегда.

Кроме того, липиды - такие как жирные кислоты или их производные - обладают большей устойчивостью к деградации и должны быть предпочтительными целями при поиске жизни в безводном мире.

"Мы пришли к выводу, что любые возможные ранние экосистемы на Марсе, вероятно, разрушились после исчезновения жидкой воды, - сказал Фейрен, - “но изменение окружающей среды вызвало бы глобальные экологические сукцессии, при этом гипотетические микроорганизмы развили бы стратегии, сходные со стратегиями микроорганизмов, живущих сейчас в Тиресе, приспособленных к процветанию при очень низкой активности воды в высохших отложениях".