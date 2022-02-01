Как связаны Марс и вулкан Тонга

Что же касается Марса, то, как считают учёные, особенности ландшафта этой планеты могли стать результатом различных взрывов и извержений. Возникали эти взрывы из-за взаимодействия магмы с водой. Если это окажется правдой, то это будет означать, что процесс эрозии (разрушение горных пород, почв водами) происходит на планете медленнее.

На данный момент исследователям точно известно, что когда-то (около трёх миллиардов лет назад) на Марсе была вода. Сейчас же любая вода из-за особенностей атмосферы этой планеты быстро испаряется.

Кроме того, по словам вулканолога из Ланкастерского университета Лайонела Уилсона, некоторым марсианским кратерам (Олимп Монс, Аскрей Монс) может быть уже несколько миллиардов лет. В прошлом они вполне могли извергаться.