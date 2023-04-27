Как связаны роботы и лошади, и при чем тут человек

На протяжении почти 10 000 лет лошади использовались для транспортировки, земледелия и даже в военных действиях. Сегодня лошади используются в основном для отдыха и спорта, но исследователи утверждают, что мы все еще можем извлечь уроки из этого векового взаимодействия.

Эакта Джайн, доцент кафедры компьютерных и информационных наук и инженерии в Университете Флориды, в течение года проводила полевые исследования, наблюдая за особым взаимодействием между лошадьми и людьми. Она считает, что роботы, как и лошади, входят в нашу жизнь и на рабочие места в качестве компаньонов и соратников. Они могут пылесосить наши полы, помогать обучать и развлекать наших детей и даже использоваться в качестве эффективных терапевтических средств.

Исследование включало в себя междисциплинарное сотрудничество экспертов в области инженерии, зоотехнии и методологии качественных исследований. Полученные результаты могут быть использованы исследователями взаимодействия человека и робота и разработчиками роботов.