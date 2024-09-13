Как тебе такое, Илон Маск: китайская LandSpace посадила ракету после полета

11 сентября компания провела 10-километровый тест вертикального взлета и посадки (VTVL) в Центре запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби.

Ракета Zhuque-3 VTVL-1, оснащенная двигателем Tianque-12B, совершила 200-секундный полет, достигнув высоты 10 002 метра, после чего начала спуск. Примечательно, что в ходе испытаний впервые для Китая было произведено вторичное зажигание в рамках испытаний VTVL. Ракета совершила точную посадку в 1,7 метра от центра площадки, расположенной в 3,2 километрах от места запуска.