Как тебе такое, Илон Маск: китайский ускоритель успешно совершил мягкую посадку

Опубликовано 06 июня 2025, 16:411 мин.
Как тебе такое, Илон Маск: китайский ускоритель успешно совершил мягкую посадкуВ океан
Китайский стартап Space Epoch провёл успешный тест многоразового ракетного ускорителя Yanxingzhe-1. Запуск прошёл на коммерческом космодроме в провинции Шаньдун и длился 125 секунд. Ракета поднялась на высоту 2,5 километра, затем повторно включила двигатели и мягко приземлилась в океане. Ускоритель после посадки медленно утонул, но испытание признано успешным.
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В ходе теста проверялись мощность двигателя, регулировка тяги, остановка и повторный запуск. Также отрабатывались свободное падение, скольжение и зависание перед посадкой. Ракета сделана из лёгкого алюминиево-стального сплава и работает на жидком кислороде и метане. Её диаметр — 4,2 метра, высота — 26,8 метра. Для сравнения, первый ступень Falcon 9 от SpaceX имеет диаметр 3,7 метра и высоту 41 метр.
Space Epoch — одна из нескольких новых китайских космических компаний, конкурирующих с SpaceX. Yanxingzhe-1 планируется вывести на орбиту в этом году.