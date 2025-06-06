Как тебе такое, Илон Маск: китайский ускоритель успешно совершил мягкую посадку

В ходе теста проверялись мощность двигателя, регулировка тяги, остановка и повторный запуск. Также отрабатывались свободное падение, скольжение и зависание перед посадкой. Ракета сделана из лёгкого алюминиево-стального сплава и работает на жидком кислороде и метане. Её диаметр — 4,2 метра, высота — 26,8 метра. Для сравнения, первый ступень Falcon 9 от SpaceX имеет диаметр 3,7 метра и высоту 41 метр.

Space Epoch — одна из нескольких новых китайских космических компаний, конкурирующих с SpaceX. Yanxingzhe-1 планируется вывести на орбиту в этом году.