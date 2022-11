Как тебе такое, Илон Маск? OneWeb завершит создание спутникового интернета в 2023 году

Миттал сделал это заявление на проходящем в настоящее время форуме Connecting the World from the Skies, организованном Международным союзом электросвязи и Комиссией по связи, космосу и технологиям Саудовской Аравии.

Скоро OneWeb запустит 40 спутников для пополнения своей группировки в ноябре 2022 года с помощью SpaceX, а еще одна партия спутников будет запущена в январе 2023 года из Индии. Генеральный директор также сообщил, что его услуги и терминалы полностью готовы к обслуживанию "требовательных корпоративных клиентов OneWeb".

В настоящее время на орбите OneWeb находится чуть менее 500 спутников, а к марту 2023 года планируется довести их число до 640.

По словам Миттал, OneWeb "начнет революцию в индустрии космической связи, позволив каждому государству, клиенту и пользователю поднять руку (быть на связи – прим. ferra.ru) в любой точке мира, как бы удалена она ни была".