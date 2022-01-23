Как технологии виртуальной реальности используются сегодня: три способа

Вообще технология виртуальной реальности (VR) начала создаваться в 60-х годах XX века, а первые VR-очки возникли к 1979 году. Во второй половине 2010-х шлемы и очки виртуальной реальности стали уже беспроводными.

Сегодня подобные технологии применяются во многих сферах. О трёх из них - ниже.

Медицина. Сейчас уже стало возможно создать виртуальную модель тела пациента и на основе этой модели спланировать операцию и продемонстрировать это всё при необходимости родственникам пациента. Существует специальная программа, которая преобразовывает в такую модель результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Помогает подобная программа и при обучении будущих врачей-хирургов.

Помимо этого, технологии виртуальной реальности позволяют быстрее восстанавливаться пациентам после инсульта, избавиться от фобий, частично заменяют анестезию. К примеру, существует игра SnowWorld, которая отвлекает людей с ожогами от медицинских процедур.