Как теперь операторы будут собирать данные абонентов для ФСБ

Как напомнил «Коммерсант», все операторы обязаны устанавливать СОРМ с 2018 года по «закону Яровой». Этот закон обязывает телекоммуникационные компании хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Переговоры и сообщения хранятся шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней. ФСБ, по закону, может получить доступ к системам СОРМ по решению суда.

Новые предложения Минцифры касаются в том числе формату хранения данных. Так например, в качестве информации о местоположении должны указываться географические координаты устройства либо IP-адрес и порт точки доступа Wi-Fi-сети. Ещё СОРМ должны отдельно выделять и сохранять трафик звонков через интернет и историю браузера.