Как теперь платить россиянам в интернете

В App Store нужно добавить новый способ оплаты. Для этого в настройках («Учётная запись Apple ID» — «Оплата и доставка») нужно выбрать подходящий пункт. После этого следует внести мобильный телефон. Когда номер мобильного телефона будет подтверждён и появится в списке способов оплаты, нужно нажать кнопку «Изменить» и перетянуть данный способ в самый верх списка.

В Google Play процедура аналогична: зайдите в «Настройки» своего аккаунта, откройте пункт «Платежи и подписки», выберите «Способы оплаты». Затем следует нажать на «Добавить оператора связи» и ввести номер вашего телефона. Тут подходят номера операторов сотовой связи: «Билайн», «МегаФон», МТС, YOTA. У Tele2 функция работает не со всеми моделями устройств.

Что касается карт Union Pay, то они, к сожалению, не решают проблему. Для полноценной работы и оплаты онлайн за рубежом необходимо, чтобы принимающий банк тоже поддерживал эту систему. Но пока считаное количество онлайн-сервисов и российских магазинов работает с Union Pay.