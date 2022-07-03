Как теперь зарабатывают деньги российские блогеры после санкций YouTube

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Как теперь зарабатывают деньги российские блогеры после санкций YouTubeИх доходы упали
Операционный директор агентства по работе с блогерами Perfluence Евгения Казакова рассказала «Газете.ру», как сейчас зарабатывают деньги российские YouTube-блогеры. После того, как Россия ввела войска на территорию Украины, видеохостинг отключил монетизацию для россиян.
По словам Казаковой, у блогеров осталась практически одна возможность зарабатывать — рекламные интеграции. Рекламная вставка в контент позволяет восполнить часть потерянного дохода.
Казакова также подтвердила, что блогеры «очень сильно потеряли» в доходах от рекламы. Она рассказала, что эта статья приносит 70-80% заработка ютуберам. Теперь же блогеры пытаются найти другие способы монетизации и, возможно, перейти на другие соцсети. «Но по факту какой-то замены монетизации YouTube нет и пока не предвидится», — добавила Казакова.