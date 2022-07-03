Как теперь зарабатывают деньги российские блогеры после санкций YouTube

По словам Казаковой, у блогеров осталась практически одна возможность зарабатывать — рекламные интеграции. Рекламная вставка в контент позволяет восполнить часть потерянного дохода.

Казакова также подтвердила, что блогеры «очень сильно потеряли» в доходах от рекламы. Она рассказала, что эта статья приносит 70-80% заработка ютуберам. Теперь же блогеры пытаются найти другие способы монетизации и, возможно, перейти на другие соцсети. «Но по факту какой-то замены монетизации YouTube нет и пока не предвидится», — добавила Казакова.