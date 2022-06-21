Как тяжёлый день на работе меняет ваш голос

Кроме того, участников исследования попросили сообщить о стрессовых факторах, с которыми они столкнулись в течение дня, и о воспринимаемом ими уровне стресса.

Когда исследователи проанализировали записи голоса с помощью специального программного обеспечения, они заметили некоторые отчётливые изменения в те дни, когда люди сообщали о большем количестве стресса. Они обнаружили, что люди говорили быстрее и интенсивнее, если днём они испытывали больше нагрузки.

Один из авторов исследования сказал, что стресс активирует симпатическую нервную систему, что приводит к выработке гормонов, таких как кортизол и адреналин. А они в свою очередь вызывают бронходилатацию и учащению дыхания, что может увеличить интенсивность или громкость голоса и скорость речи.