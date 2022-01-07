Как у человека кодируются отпечатки пальцев

Исследователи обнаружили, что на форму отпечатков пальцев влияют гены, отвечающие за развитие конечностей, а не за формирование рисунка кожи. Учёные пояснили, что начали работу чисто из любопытства. Но позже выяснили, что рисунок отпечатков пальцев связан с генами роста конечностей, которые имеют решающее значение для развития плода. Это ещё один классический пример плейотропии, когда один ген влияет на несколько фенотипических признаков.

Форму отпечатков пальцев обычно делят на три типа: дуговые, петлевые и завитковые. Рисунок начинает формироваться на пальцах рук и ног плода после третьего месяца беременности. Учёные подозревают, что отпечатки пальцев потенциально эволюционировали, чтобы помогать захватывать объекты и ощущать их текстуры.

Анализ данных показал, что узоры отпечатков пальцев генетически коррелируют с длиной пальцев. Например, люди с завитковыми рисунками на обоих мизинцах, как правило, имеют более длинные мизинцы.