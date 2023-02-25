Как у птиц появились крылья

Уже давно известно, что современные птицы произошли от определённых видов динозавров, живших миллионы лет назад. Поэтому учёные обратились к останкам последних, чтобы объяснить некоторые особенности строения птиц.

«На переднем крае птичьего крыла находится структура, называемая пропатагиумом, которая содержит мышцу, соединяющую плечо и запястье, и помогает махать крыльями, делая возможным полёт», — рассказали учёные. Такой структуры нет у других позвоночных.

Однако она нашлась у группы динозавров, известных как манирапторы, включая знаменитого велоцираптора. Исследователи идентифицировали пропатагиум в сохранившихся окаменелостях мягких тканей динозавров.