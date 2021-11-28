Как убить коронавирус за две секунды

Кратко об открытии рассказывает издание «Известия». Учёные увидели, что миллиметровые волны могут бороться с коронавирусом. Они оказались способны уничтожать на поверхностях более 99% частиц патогенов, включая SARS-CoV-2.

Речь, если конкретнее, идёт о радиоволнах до десяти миллиметров. Оказалось, что такие волны способны повышать температуру — это и убивает вирусные частицы.

Важно понимать, что такой метод нельзя применять для борьбы с инфекцией уже в теле человека. Это применимо только для обработки поверхностей. Преимущество способа дезинфекции в его скорости.

В декабре 2020 года сотрудники Научно-исследовательского института общественного здравоохранения американского университета Ратгерса и региональных лабораторий биобезопасности обнаружили, что коронавирус можно уничтожать ополаскивателями для рта с хлоридом цетилпиридиния за 30 секунд.