Как учёные борются с аллергией на продукты

Эксперты по пищевой аллергии уже определили «большую девятку» продуктов, которые чаще всего становятся аллергенами. Это молоко, яйца, орехи, рыба, ракообразные, моллюски, пшеница, соя и кунжут. Аллергия может возникать в любом возрасте.

Учёные предполагают, что вылечить это состояние можно иммунотерапией. Так, в 2020 году FDA одобрило первый и единственный иммунотерапевтический препарат Palforzia. Он содержит строго контролируемые дозы арахисового белка, которые вводятся каждый день, чтобы воздействовать на иммунную систему и предотвратить серьёзную реакцию.

Иммунотерапия нацелена только на одну пищевую аллергию. А вот препараты могут стать универсальным решением, блокируя антитела IgE, которые вызывают аллергическую реакцию.