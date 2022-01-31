Как учёные измеряют глубину и количество выпавшего снега

В Америке есть наблюдатели-волонтёры, которые периодически измеряют глубину снега в определённых регионах и передают всю информацию Национальной метеорологической службе США. Но что нужно делать, чтобы измерить глубину снежного покрова?

Вообще, как пишет автор, значение глубины снега обычно округляется. При этом ещё нужно понимать, что снег способен «сжиматься», то есть несколько 27-сантиметровых снегопада могут образовать снежный покров глубиной всего 43 см.