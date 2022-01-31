Как учёные измеряют глубину и количество выпавшего снега

Как учёные измеряют глубину и количество выпавшего снегаОбъяснили на The Conversation
В Америке есть наблюдатели-волонтёры, которые периодически измеряют глубину снега в определённых регионах и передают всю информацию Национальной метеорологической службе США. Но что нужно делать, чтобы измерить глубину снежного покрова?
Вообще, как пишет автор, значение глубины снега обычно округляется. При этом ещё нужно понимать, что снег способен «сжиматься», то есть несколько 27-сантиметровых снегопада могут образовать снежный покров глубиной всего 43 см.
Для правильного измерения количества выпавшего снега и его глубины необходима плоская ровная поверхность (например, сноуборд). После этого необходимо расчищать часть снега, который окажется на сноуборде, и делать нужные замеры при помощи линейки. Кроме того, нужно измерять глубину снега и его количество не чаще чем четыре раза в сутки. На это указывает Национальная метеорологическая служба.