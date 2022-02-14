Как учёные объясняют чувство ревности в человеке

Доктор Джери Карантзас (Gery Karantzas) пояснил, что исследователи определяют ревность как угрозу отношениям, которая исходит от какого-то соперника или внешнего источника. В целом, ревность может быть направлена практически на что угодно — реальное или воображаемое. Можно, например, ненавидеть работу партнёра, потому что она занимает у него много времени.

Исследователи отмечают, что ревность может порождать тревогу, а она позволяет нам становиться более внимательными и не допускать того, чтобы партнёр вдруг отказался от отношений с нами. Специалисты при этом говорят, что игнорировать ревность — не выход. Нужно спросить себя, почему вы ревнуете. Если не удаётся быть откровенным с самим собой, то можно попробовать со специалистом. Как только вы осознаете причину, у вас будет более чёткое понимание себя и своих отношений. Вследствие этого чувство ревности должно уменьшиться.