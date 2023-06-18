Как удалить личную информацию из Интернета

Начните с поиска своего имени в поисковых системах и социальных сетях, чтобы выявить сайты и профили, на которых размещены ваши личные данные. Свяжитесь с этими платформами и попросите удалить вашу информацию.

Другим важным шагом является отказ от посещения сайтов брокеров данных, которые собирают и продают персональные данные, что может привести к появлению нежелательной рекламы и увеличению рисков. Однако ручной отказ от услуг нескольких брокеров данных может занять много времени и быть утомительным.

Более простым решением является использование службы удаления данных, такие «организации» обрабатывают отказы в удалении и даже повторяют процесс каждые три месяца, чтобы ваши данные не попали в оборот. Стоит однако отметить, что такие службы чаще всего платные.