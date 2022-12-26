Как ухаживать за кожей зимой по науке

Рекомендациями поделилась дерматолог и доцент Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне доктор Вики Чжэнь Рен (Vicky Zhen Ren). Вот они:

Используйте мазь или крем, а не лосьон. Наносите кремы после душа или ванны, чтобы сохранить влагу.

Выбирайте тёплую воду вместо горячей в душе или ванне. Ограничьте их приём до пяти-десяти минут.

Установите увлажнитель воздуха в доме.

Носите одежду, защищающую кожу от ветра и холода.