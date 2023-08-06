Как Украина воспользуется истребителями F-16

Еще одной ролью F-16 может стать «перехватчик ПВО», в частности, для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами. Однако для выполнения этой задачи потребуется более высокая квалификация пилотов. Истребители также могут быть использованы для борьбы с российскими ударными самолетами, но для этого вновь потребуются высококвалифицированные пилоты, да и в этом случае российские многоцелевые истребители Су-30 и Су-35С обладают более высокими характеристиками по сравнению с американскими аналогами, передал эксперт.