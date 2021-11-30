Как украинский танк Т-84 выглядит в тепловизионном прицеле

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Как украинский танк Т-84 выглядит в тепловизионном прицелеАмериканцы испытывают его
В октябре 2021 года СМИ сообщили, что США получили образец украинского основного боевого танка БМ Т-84 «Оплот». Американцы приобрели машину, чтобы её изучить. Теперь они показали, как танк выглядит в тепловизионном прицеле.
Какие ещё испытания будет проходить Т-84, пока неясно. Не исключено, что его расстреляют новыми 120-мм подкалиберными снарядами и управляемыми противотанковыми ракетами.
«Российская газета» напоминает, что это не первый раз, когда США закупают чужую технику для изучения. Например, во время Второй мировой американцы обкатывали на полигонах советские танки, например Т-34 и КВ. Затем они смогли добыть и другие машины: Т-54, Т-55, Т-62, Т-72. Также в 70-е годы американские военные долго испытывали западногерманские Leopard 2.
Источник: Российская газета