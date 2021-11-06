Как улучшить интернет-соединение в квартире

Евгений рассказал, как правильно установить роутер в помещении. Он напомнил простое правило: должно быть «не больше двух стен между роутером и смартфоном/ноутбуком». Чаще всего такая точка располагается на стыке коридора и комнат, в центре квартиры. Если это не так, то нужно считать стены.

Помимо этого, не стоит устанавливать роутер вблизи окон. Если так сделать, точка доступа Wi-Fi будет вещать сигнал на соседние дома, при этом сама квартира будет покрываться сигналом по остаточному принципу.

Ещё не следует ставить роутер рядом с металлическими предметами: с трубами отопления, батареями, обогревателями. На полу или в углу комнаты устройство тоже не стоит размещать. Евгений также отметил, что сигнал зависит от того, правильно ли будет выбран канал связи. Современные роутеры умеют определять его в авторежиме, но можно и установить смену канала раз в 6-12 часов.