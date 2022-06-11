Как усилить иммунитет против рака

Т-клетки - это “спецназ” иммунной системы. Их работа заключается в постоянном патрулировании крови, лимфатической системы, тканей и органов. Если они натыкаются на клетки, зараженные или поврежденные патогенами, они уничтожают их. Они также могут распознавать и уничтожать раковые клетки. Проблема, однако, заключается в том, что опухолевые клетки находят способы избежать этой линии обороны.

Лаборатории под руководством Армины Рем и Уты Хёпкен в Берлине выявили механизм, который опухолевые клетки используют, чтобы уклониться от иммунного ответа организма.

“Во многих случаях опухолевые клетки особенно часто считывают ген EBAG9. Затем клетки вырабатывают белок, который защищает их. Но EBAG9 также влияет на клетки иммунной системы, потому что Т-клетки тоже его производят. В Т-клетках EBAG9 подавляет секрецию ферментов, которые действуют как яд, убивая опухолевые клетки”, - говорит Рем. Исследователи описали, как они освободили этот тормоз у мышей: “Мы отключили ген EBAG9”, - говорит соавтор исследования Антея Виргес, работающая в исследовательской группе Ремы. “Это означает, что мы смогли остановить выработку EBAG9 в Т-клетках и усилить иммунный ответ на рак на длительный срок”.

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