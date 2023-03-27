Как устроен цифровой рубль? В ЦБ объяснили

В центробанке объяснили, что уделили особое внимание вопросам информационной безопасности, операционной надёжности и киберустойчивости цифрового рубля. Например, при доступе к платформе будет проводиться двухсторонняя аутентификация участников и пользователей.

Выпускать цифровые рубли будет Банк России. Все трансакции будут проходить на платформе ЦБ. А вот открыть цифровой кошелёк, пополнять его и проводить операции с цифровыми рублями граждане смогут через мобильные приложения. По сути, цифровые рубли станут ещё одним инструментом для совершения платежей и переводов. В качестве средства сбережения или кредитования их не рассматривают. То есть на остатки средств в цифровых кошельках начисляться проценты не будут, кредиты в цифровых рублях вы тоже не получите.

Планируется, что операции для физических лиц будут бесплатными. Уже сейчас есть возможность оплаты по QR-кодам для цифрового рубля. В будущем может появиться и опция для оплаты по биометрии, то есть по лицу или голосу.

В Банке России отметили, что цифровой рубль является обязательством ЦБ, а это подразумевает высокий уровень сохранности данных и отказоустойчивости системы.