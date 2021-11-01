Как устроены вкусовые рецепторы и в каких случаях люди теряют вкус

При этом бывает так, что способность различать вкус еды пропадает. Существуют, как отмечают врачи, три типа нарушения вкуса: обострение (гипергевзия), снижение его остроты (гипогевзия; полная потеря - агевзия) и извращение вкусового ощущения (дисгевзия). Все эти типы могут встречаться у одного человека как все вместе, так и по отдельности.

Почему же попадает вкус? Учёные говорят, что главная причина - в изменениях слизистой оболочки рта и языка. Это может быть вызвано, например, инфекцией в организме (пример - COVID-19), дефицитом питательных веществ. При этом если у пациента до коронавируса проблем с восприятием вкусов и запахов не было, то к нему они вскоре после выздоровления возвращаются. Если же этого не происходит в течение длительного времени, необходимо обратиться к врачу.

Ещё одно важное замечание - вкус может измениться или исчезнуть, если нервы и центры головного мозга, которые связаны с вкусовым анализом, повреждены. Также случается, что вкус продуктов немного меняется при психических расстройствах.