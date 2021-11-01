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Как устроены вкусовые рецепторы и в каких случаях люди теряют вкус

Рассказывают учёные
Издание «Научная Россия» объяснило, что такое вкусовые рецепторы и какие нарушения в организме могут влиять на изменение или исчезновение вкуса.
Как устроены вкусовые рецепторы и в каких случаях люди теряют вкус

Известно, что человек способен различать вкус благодаря специальным рецепторам, которые находятся на языке. При попадании на него пищи сигнал об этом передаётся в центральную нервную систему, где и определяется вкус. Всего у нас примерно 8 тысяч вкусовых рецепторов, каждый из которых имеет комплекс клеток. Эти клетки способны определять пять вкусов: горький, кислый, сладкий, солёный, пряный.

Как устроены вкусовые рецепторы и в каких случаях люди теряют вкус

При этом бывает так, что способность различать вкус еды пропадает. Существуют, как отмечают врачи, три типа нарушения вкуса: обострение (гипергевзия), снижение его остроты (гипогевзия; полная потеря - агевзия) и извращение вкусового ощущения (дисгевзия). Все эти типы могут встречаться у одного человека как все вместе, так и по отдельности.

Почему же попадает вкус? Учёные говорят, что главная причина - в изменениях слизистой оболочки рта и языка. Это может быть вызвано, например, инфекцией в организме (пример - COVID-19), дефицитом питательных веществ. При этом если у пациента до коронавируса проблем с восприятием вкусов и запахов не было, то к нему они вскоре после выздоровления возвращаются. Если же этого не происходит в течение длительного времени, необходимо обратиться к врачу.

Ещё одно важное замечание - вкус может измениться или исчезнуть, если нервы и центры головного мозга, которые связаны с вкусовым анализом, повреждены. Также случается, что вкус продуктов немного меняется при психических расстройствах.

Источник: Научная Россия