Как увеличить срок службы батареи ноутбука: советы экспертов

Во-первых, не допускайте полной зарядки или разрядки ноутбука. Если долго держать его включенным на 100%, это может сократить срок службы батареи, поэтому старайтесь периодически отключать его от сети. Температура также играет важную роль — сильная жара или холод могут повредить батарею, поэтому держите ноутбук в «умеренной» среде.

Пользователям MacBook поможет функция Apple «Оптимизированная зарядка аккумулятора», ограничивающая время полной зарядки. Вы можете найти эту функцию в системных настройках. Пользователи Windows могут воспользоваться функцией Smart Charging, доступной на некоторых ноутбуках, которая служит аналогичной цели. Кроме того, и macOS, и Windows предлагают различные режимы и настройки энергосбережения.

Простые действия, такие как уменьшение яркости экрана, закрытие ненужных приложений и обновление программного обеспечения, также могут снизить нагрузку на батарею.