Как узнать уровень наценки на AliExpress в сравнении с официальным курсом доллара

Существует также сайт Helpix. В нём хорошо то, что можно сравнить курс на AliExpress с курсом на других китайских интернет-маркетплейсах (и, конечно, с ЦБ).

Корректность данных, которые показывают сайты, проверяются легко: можно просто взять товар, который стоит ровно доллар, и посмотреть его цену в рублях. Например, этот.

Отметим, что иногда AliExpress может менять курс прямо среди дня несколько раз, но происходит это редко.