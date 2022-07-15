Как узнать уровень наценки на AliExpress в сравнении с официальным курсом доллара

Сегодня в 13:59
1 мин.
Как узнать уровень наценки на AliExpress в сравнении с официальным курсом доллараДаём полезные ссылки
С внутренним курсом доллара на AliExpress творится что-то странное. В целом, он всегда выше того, что устанавливает ЦБ. Однако недавно маркетплейс снизил его до очень привлекательного уровня, а потом опять поднял. Делимся с вами полезным сайтом, чтобы вам было проще отслеживать эти метаморфозы и вообще рассчитывать уровень наценки.
Если перейти по этой ссылке, то можно увидеть подробные данные. Например, на сегодня курс AliExpress составляет 73,64 рубля за $1. Это на 26.4% выше курса ЦБ и на 28,65% выше курса MOEX (Московская биржа).
Существует также сайт Helpix. В нём хорошо то, что можно сравнить курс на AliExpress с курсом на других китайских интернет-маркетплейсах (и, конечно, с ЦБ).
Корректность данных, которые показывают сайты, проверяются легко: можно просто взять товар, который стоит ровно доллар, и посмотреть его цену в рублях. Например, этот.
Отметим, что иногда AliExpress может менять курс прямо среди дня несколько раз, но происходит это редко.