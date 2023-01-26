Как в 21 порции картошки фри: сколько соли в болеутоляющих средствах

Здравоохранительные органы рекомендуют взрослым потреблять не более 2,4 г натрия в день, что эквивалентно 6 г соли или примерно одной чайной ложке. При этом некоторые фирменные препараты, такие как Панадол, Солпадеин и Алка-Зельтцер, могут содержать куда больше разрешённого количества натрия.

Так, в 20 таблетках Алка-Зельтцер Original содержится 477 мг натрия на таблетку. Человек, принимающий максимальную рекомендуемую суточную дозу — по две таблетки четыре раза в день — потребляет 3,8 г натрия из таблеток. Это более чем в полтора раза превышает рекомендуемое потребление натрия для взрослого человека. Это также эквивалентно 21 маленькой порции картофеля фри из McDonald's.