Как в американских фильмах ужасов: на МКС вырастят вирус COVID-19 омикрон-штамма

По его словам, этот эксперимент запланирован уже на ближайшее время. В ходе опыта на станции изучат структуры S-белков и RBD-белков шипа коронавируса. Хесуани отметил, что в России уже получены первые белки RBD и спайк-белка нового штамма «омикрон».



Одна из целей эксперимента — кристаллизация этих белков в космосе для понимания их структуры. В будущем результаты этого опыта помогут при подборе лекарственных препаратов для лечения омикрон-штамма COVID-19.



Недавно, Международной космической станции пришлось совершить маневр уклонения, по причине близкого прохода к космическому мусору, состоящие из обломков американской ракеты-носителя «Пегас», запущенной в мае 1994 года.