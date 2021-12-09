Как в американских фильмах ужасов: на МКС вырастят вирус COVID-19 омикрон-штамма

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Как в американских фильмах ужасов: на МКС вырастят вирус COVID-19 омикрон-штаммаХорошо, что мы не в кино
Белки омикрон-штамма коронавируса вырастят на Международной космической станции. Об этом рассказал Юсеф Хесуани, соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions.
По его словам, этот эксперимент запланирован уже на ближайшее время. В ходе опыта на станции изучат структуры S-белков и RBD-белков шипа коронавируса. Хесуани отметил, что в России уже получены первые белки RBD и спайк-белка нового штамма «омикрон».
Одна из целей эксперимента — кристаллизация этих белков в космосе для понимания их структуры. В будущем результаты этого опыта помогут при подборе лекарственных препаратов для лечения омикрон-штамма COVID-19.
Недавно, Международной космической станции пришлось совершить маневр уклонения, по причине близкого прохода к космическому мусору, состоящие из обломков американской ракеты-носителя «Пегас», запущенной в мае 1994 года.
Источник: Интерфакс