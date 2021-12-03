МКС придётся уклоняться от космического мусора

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МКС придётся уклоняться от космического мусораОбразованного из американской ракеты носителя
Международная космическая станция планирует совершить маневр уклонения, по причине близкого прохода к космическому мусору, в пятницу, 3 декабря. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Предварительно 3 декабря с.г. в 10.58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США
Дмитрий Рогозин
Генеральный директор «Роскосмос»
Опасность для станции в данном случае представляют обломки американской ракеты-носителя «Пегас», которая была запущена в мае 1994 года. Минимальное сближение на дистанцию 5,4 км ожидается в 13:33 по московскому времени.
Ранее, в России узнали, кто проделал дыру в корпусе МКС. Предполагаемой виновницей образования сквозной дыры в корпусе МКС, из-за которой на станции упало давление, считают американского астронавта Серину Ауньон-Ченселлор.
Источник: Telegram