МКС придётся уклоняться от космического мусора

Опасность для станции в данном случае представляют обломки американской ракеты-носителя «Пегас», которая была запущена в мае 1994 года. Минимальное сближение на дистанцию 5,4 км ожидается в 13:33 по московскому времени.



Ранее, в России узнали, кто проделал дыру в корпусе МКС. Предполагаемой виновницей образования сквозной дыры в корпусе МКС, из-за которой на станции упало давление, считают американского астронавта Серину Ауньон-Ченселлор.