Как в «Аватаре»: возможна ли в жизни технология переноса сознания

О проблеме рассуждал Гийом Тьерри (Guillaume Thierry), профессор когнитивной нейробиологии Бангорского университета. Он отметил, что «существует популярная идея, будто мозг подобен компьютеру, но это не так». Здесь нет данных, которые можно передать из одного мозга в другой. И как устроено человеческое сознание на самом деле, никто не знает.

Чтобы объяснить сложность мозга, Тьерри цитирует исследование Алленовского института наук о мозге в Сиэтле. Его авторам удалось нанести на карту все нейроны в одном кубическом миллиметре мозга мыши. «Это было ничтожное количество ткани. Но внутри него было более 100 000 нейронов и более миллиарда связей между ними. Если вы увеличите это до размера человеческого мозга, это ошеломит. Это далеко за пределами того, что люди думают», — сказал учёный.

Идея, которую Тьерри считает более осуществимой, — это концепция об использовании мозга для получения сенсорной информации от другого тела. Может быть создана система, которая каким-то образом считывает все данные, поступающие от органов чувств второго тела, и отправляет их в режиме реального времени в мозг.