Как в дорогих немецких машинах: электросамокаты Whoosh оснастили компьютерным зрением

До 200 самокатов будут развернуты в различных районах Москвы в 2023 году для сбора данных и тестирования различных алгоритмических моделей.

Дашборд, или приборная панель, расположенная на руле, заменит смартфон в качестве “основного канала взаимодействия” между транспортным средством и пользователем. На экране будут отображаться четкие графические и текстовые сигналы, предлагающие советы по использованию электросамоката, помощи при парковке, прокладке маршрута и навигации.