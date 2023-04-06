Наука и технологии
10:30, 06 апреля 2023
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Как в дорогих немецких машинах: электросамокаты Whoosh оснастили компьютерным зрением

И не только

Whoosh запустила электросамокаты, оснащенные передовыми технологиями. Если быть точнее, устройства оснастили приборной панелью и модулем компьютерного зрения, и компания планирует протестировать технологию на последней версии электросамокатов Ninebot.

Как в дорогих немецких машинах: электросамокаты Whoosh оснастили компьютерным зрением

Фото: Whoosh

До 200 самокатов будут развернуты в различных районах Москвы в 2023 году для сбора данных и тестирования различных алгоритмических моделей.

Дашборд, или приборная панель, расположенная на руле, заменит смартфон в качестве “основного канала взаимодействия” между транспортным средством и пользователем. На экране будут отображаться четкие графические и текстовые сигналы, предлагающие советы по использованию электросамоката, помощи при парковке, прокладке маршрута и навигации.

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Фото: Whoosh

Модуль компьютерного зрения будет углубленно анализировать поведение пользователя, собирая анонимные данные и сценарии реагирования на окружающую среду при поездках.

Технология будет распознавать движение в людных местах и сигнализировать пользователю о необходимости снизить скорость, реагировать на пешеходные переходы сигналом "нужно сойти" и подсказывать приоритетные маршруты для движения самокатов.

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