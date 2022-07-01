Как в фильмах: преступления научились предугадывать за неделю до их совершения

Инструмент был протестирован и проверен на основе исторических данных Чикаго по двум широким категориям зарегистрированных событий: насильственные преступления и имущественные преступления.

Новая модель изолирует преступления, рассматривая временные и пространственные координаты событий и выявляя закономерности для прогнозирования будущих происшествий. Она делит город на "пространственные плитки" размером примерно 300 метров и предсказывает преступность в этих областях.

Ведущий автор исследования Ишану Чаттопадхьяй отмечает, что они “создали цифрового двойника городской среды. Если вы предоставите ему данные о том, что произошло в прошлом, он скажет вам, что произойдет в будущем". "Это не волшебство, есть ограничения, но мы проверили его, и он работает очень хорошо", - добавил Чаттопадхьяй.