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Как в фильмах: преступления научились предугадывать за неделю до их совершения

И все это в руках полиции Чикаго
Ученые из Чикагского университета разработали новый алгоритм, который может предсказывать будущие преступления на неделю вперед с точностью около 90% и в радиусе 300 метров. Для этого он изучает закономерности на основе публичных данных о насильственных и имущественных преступлениях.
Как в фильмах: преступления научились предугадывать за неделю до их совершения

Инструмент был протестирован и проверен на основе исторических данных Чикаго по двум широким категориям зарегистрированных событий: насильственные преступления и имущественные преступления.

Новая модель изолирует преступления, рассматривая временные и пространственные координаты событий и выявляя закономерности для прогнозирования будущих происшествий. Она делит город на "пространственные плитки" размером примерно 300 метров и предсказывает преступность в этих областях.

Ведущий автор исследования Ишану Чаттопадхьяй отмечает, что они “создали цифрового двойника городской среды. Если вы предоставите ему данные о том, что произошло в прошлом, он скажет вам, что произойдет в будущем". "Это не волшебство, есть ограничения, но мы проверили его, и он работает очень хорошо", - добавил Чаттопадхьяй.

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