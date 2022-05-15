Как в Госдуме планируют противодействовать антироссийским санкциям

По словам Володина, среди инициатив присутствует предоставление “уполномоченным органам власти” права вмешиваться в процессы обработки персональных данных россиян на территории других государств. Другая инициатива ограничит деятельность изданий страны при выявлении ее “недружественных действий в отношении российских СМИ за рубежом”, для этого потребуется решение генпрокурора или его замов.

Помимо этого он рассказал про введение внешнего управления в иностранных компаниях, ушедших с российского рынка. Как объяснил Володин, эту меру планируют реализовывать по решению суда.

К тому же он отметил упрощение получения вида на жительство для иностранных сотрудников аккредитованных IT-компаний, поддержки лизингополучателей и продление действия периода пониженных ставок налога на прибыль до 1 января 2024 года.