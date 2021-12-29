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Как в России будут бороться с экологическими проблемами

Рассказали на vc.ru
На портале vc.ru назвали пять российских стартапов, которые активно работают над улучшением экологической ситуации.
Как в России будут бороться с экологическими проблемами

Авторы статьи отобрали пять компаний, которые предлагают эффективные способы борьбы с экологическими проблемами.

  1. CityAir. Работает в направлении мониторинга качества воздуха. Кроме того, помогает составить карту загрязнения, дать прогнозы, определить источники загрязнения.
  1. «Большая Тройка». Её деятельность связана с созданием программных решений для обращения с отходами. К примеру, благодаря этому можно узнать, какие маршруты вывоза мусора существуют, как изменятся тарифы и пр.
Как в России будут бороться с экологическими проблемами
  1. Offsetted. Эта платформа позволяет определять, отслеживать и компенсировать экологический след различных компаний.
  1. «БиоМикроГели». Производит компания различные чистящие средства. Например, для очистки различных поверхностей от сложных загрязнений.
  1. «Биоэнергия». Организацией был разработан продукт WiseSoil. Эта технология позволяет подготовить отходы к переработке в биогазовой установке.
Источник: vc.ru
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