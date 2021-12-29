Как в России будут бороться с экологическими проблемами

Наука и технологии
Сегодня в 03:29
1 мин.
Как в России будут бороться с экологическими проблемамиРассказали на vc.ru
На портале vc.ru назвали пять российских стартапов, которые активно работают над улучшением экологической ситуации.
Авторы статьи отобрали пять компаний, которые предлагают эффективные способы борьбы с экологическими проблемами.
- CityAir. Работает в направлении мониторинга качества воздуха. Кроме того, помогает составить карту загрязнения, дать прогнозы, определить источники загрязнения.
- «Большая Тройка». Её деятельность связана с созданием программных решений для обращения с отходами. К примеру, благодаря этому можно узнать, какие маршруты вывоза мусора существуют, как изменятся тарифы и пр.
- Offsetted. Эта платформа позволяет определять, отслеживать и компенсировать экологический след различных компаний.
- «БиоМикроГели». Производит компания различные чистящие средства. Например, для очистки различных поверхностей от сложных загрязнений.
- «Биоэнергия». Организацией был разработан продукт WiseSoil. Эта технология позволяет подготовить отходы к переработке в биогазовой установке.
Источник: vc.ru