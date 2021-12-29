Как в России будут бороться с мошенниками, которые оформляют онлайн-кредиты

Как рассказал программист Николай Толмачёв, мошенники, сообщив ему, что они сотрудники МВД и банка, подтвердили онлайн-кредит на его имя, а затем убедили его перевести некоторую сумму с кредитного счёта на карту якобы банка-партнёра. То есть действовали злоумышленники с применением социальной инженерии, когда людей в чём-либо убеждают, заставляют совершать какие-либо операции.

Что собираются для предотвращения подобных случаев делать банки? «Райффайзенбанк» считает, что для этого необходимо увеличивать защищённость приложений и повышать финансовую грамотность. «Тинькофф» будет также работать над повышением финансовой грамотности своих клиентов. В ВТБ создадут особую надстройку, благодаря которой будет возможно запрещать в приложении или онлайн-банке выдавать кредиты на своё имя.