Как в России будут бороться с мошенниками, которые оформляют онлайн-кредиты

Как в России будут бороться с мошенниками, которые оформляют онлайн-кредитыРассказывается на vc.ru
Как рассказал программист Николай Толмачёв, мошенники, сообщив ему, что они сотрудники МВД и банка, подтвердили онлайн-кредит на его имя, а затем убедили его перевести некоторую сумму с кредитного счёта на карту якобы банка-партнёра. То есть действовали злоумышленники с применением социальной инженерии, когда людей в чём-либо убеждают, заставляют совершать какие-либо операции.
Что собираются для предотвращения подобных случаев делать банки? «Райффайзенбанк» считает, что для этого необходимо увеличивать защищённость приложений и повышать финансовую грамотность. «Тинькофф» будет также работать над повышением финансовой грамотности своих клиентов. В ВТБ создадут особую надстройку, благодаря которой будет возможно запрещать в приложении или онлайн-банке выдавать кредиты на своё имя.
В Госдуме предложили ввести законопроект, предполагающий «добровольный запрет». Другими словами, россияне будут иметь возможность заранее отказываться от того, чтобы оформить кредиты на своё имя.
Что касается ЦБ, то он предложил два решения. Это обязать банки по просьбе их клиентов закрывать доступ через приложение или онлайн-банк к счетам, а также отправлять информацию в кредитное бюро онлайн-режиме, усиливать контроль за пополнением карт через банкоматы.