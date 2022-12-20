Как в современном мире появилось две Ирландии

До 1921 года Ирландию жёстко контролировала Великобритания. Также в тот период возникла война между этими двумя нациями. В итоге было создано свободное государство Ирландия, а также Северная Ирландия. Последний регион обладал собственной властью.

Но этим всё не закончилось. В 1960-х годах начался на территории острова период смуты, который длился почти 30 лет. В результате было заключено Белфастское соглашение.

Согласно этому соглашению, на территории Северной Ирландии должны были быть сформированы несколько самостоятельных органов правления. В течение шести лет никаких конфликтов по этому поводу не возникало, а после того как Великобритания в 2017 году вышла из Евросоюза, снова начались волнения. На данный момент между двумя государствами на острове находится независимая зона, которая регулируется обеими сторонами. Но надолго ли это?