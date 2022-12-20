Наука и технологии
17:27, 20 декабря 2022
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Как в современном мире появилось две Ирландии

Хотя находятся они на одном острове

Остров Ирландия, как известно, окружён одноимённым морем и Атлантическим океаном. На острове находятся две страны. Северная часть Ирландии принадлежит Великобритании, а остальная территория - это уже самостоятельное государство. Но как так произошло?

Как в современном мире появилось две Ирландии

Фото: iXBT.com

Англия всегда хотела обладать всем островом Ирландия. Первые завоевательные действия стала эта страна совершать ещё в XII веке. Помешало окончательному захвату всей территории острова чума.

Хотя Генрих VIII в итоге покорил себе весь остров, всё же была одна проблема. Население острова стало конфликтовать между собой из-за религии. Дело в том, что между Генрихом VIII и Папой Римским произошёл конфликт. В результате в 1534 году была создана англиканская церковь, которая уже не находилась в непосредственном подчинении у Папы Римского. В Англии поэтому было англиканство, а в Ирландии - католицизм. Именно из-за этого в дальнейшем и произошло множество конфликтов.

Как в современном мире появилось две Ирландии

До 1921 года Ирландию жёстко контролировала Великобритания. Также в тот период возникла война между этими двумя нациями. В итоге было создано свободное государство Ирландия, а также Северная Ирландия. Последний регион обладал собственной властью.

Но этим всё не закончилось. В 1960-х годах начался на территории острова период смуты, который длился почти 30 лет. В результате было заключено Белфастское соглашение.

Согласно этому соглашению, на территории Северной Ирландии должны были быть сформированы несколько самостоятельных органов правления. В течение шести лет никаких конфликтов по этому поводу не возникало, а после того как Великобритания в 2017 году вышла из Евросоюза, снова начались волнения. На данный момент между двумя государствами на острове находится независимая зона, которая регулируется обеими сторонами. Но надолго ли это?

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