Как в Японии жители ориентируются в городе, если у них нет названий улиц

Как в Японии жители ориентируются в городе, если у них нет названий улицАдресная система этой страны немного отличается от привычной
Если вы впервые поедете в Японию, то наверняка удивитесь одному факту: привычных для нас названий улиц в мегаполисах там нет. Но по каким параметрам тогда ориентируются люди?
Поскольку в Японии названий улиц нет вообще, то вместо них используются номера кварталов. Причём несколько кварталов объединяются в малые районы - тёмэ, несколько малых районов - в большой район, то есть мати. Наконец, несколько больших районов представляют собой муниципалитеты.
Улица в японской адресной системе обозначается в виде цифр. Вот пример названия дома в городе Нагоя: 3-chōme-25-18 Sakae, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460-0008, Япония. Если расшифровывать всё это с конца, то сначала идёт название страны, затем почтовый индекс, название города, название района города, название большого района (мати), район, квартал и номер дома: 18, 25, 3 соответственно.