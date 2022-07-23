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Как ваш кишечник обновляет и восстанавливает сам себя

И при чем тут стволовые клетки
Чтобы служить надежным барьером против патогенов и одновременно поглощать необходимые питательные вещества, оболочка кишечника должна ежедневно обновляться. Стволовые клетки кишечника отвечают за удовлетворение этой потребности. Новое исследование предполагает, что они способны интегрировать сигналы из своего окружения и координировать свое поведение в пределах ткани через сосудистые сети.
Как ваш кишечник обновляет и восстанавливает сам себя

Стволовые клетки кишечника отвечают за удовлетворение потребности в постоянном восстановлении и пополнении органа, но каждая стволовая клетка принимает решения, которые зависят от общего состояния кишечника и потребностей в данный момент. Неправильные решения и плохая координация могут привести к заболеваниям кишечника или раку.

Ученые из Рокфеллера обнаружили, что лимфатические капилляры - тонкие сосуды, транспортирующие иммунные клетки и отводящие жидкость из тканей - представляют собой сигнальный узел, который взаимодействует со стволовыми клетками, регулируя их активность. Под молекулярным руководством лимфатических капилляров стволовые клетки производят дочерние клетки для заселения кишечной оболочки или самообновляются для пополнения резерва стволовых клеток.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell Stem Cell, дают новое представление о первичных компонентах кишечника, нарушенная связь между которыми может способствовать развитию кишечных расстройств.

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