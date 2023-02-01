Как ваш мозг борется с болезнью Альцгеймера

Когда микроглия здорова, она служит в центральной нервной системе передовым отрядом борьбы с болезнями. "Однако существует огромное количество доказательств того, что они могут стать дисфункциональными при многих неврологических заболеваниях", - говорит Мэтью Блёртон-Джонс, один из ведущих авторов исследования. Так, неврологи нашли способ безопасно пресечь сопротивление мозга, преодолев ключевое препятствие на пути к этой цели.

"До недавнего времени ученые в основном изучали механизмы, которые приводят к дисфункции микроглии, и пытались найти препараты для изменения их активности. Но в этом исследовании мы нашли способ потенциально использовать сами микроглии для лечения этих заболеваний", - отметил Блёртон-Джонс.

Исследователи использовали технологию редактирования генов CRISPR для создания одной аминокислотной мутации, известной как G795A, которую они ввели в донорские микроглии, полученные из стволовых клеток человека или линии клеток микроглии мыши. Затем они ввели донорские микроглии в гуманизированные модели грызунов, одновременно вводя им пексидартиниб: "мы обнаружили, что из-за одной небольшой мутации донорская микроглия сопротивлялась лекарству и процветала, в то время как хозяйская микроглия продолжала отмирать", - сказал соавтор исследования Жан-Поль Чадаревян. "Это открытие может привести к появлению множества вариантов для разработки новых методов лечения на основе микроглии”.

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