Как ваш мозг формирует память: новое исследование

В ходе новаторских экспериментов они выявили энграммные клетки - архитекторов памяти, доказав, что воспоминания создаются благодаря непрерывным связям между ними. Это как живая, дышащая сеть, в которой воспоминания не просто запоминаются, но и с точностью воспроизводятся.

Представьте себе свой мозг как динамический холст, постоянно меняющийся под воздействием впечатлений. Это открытие раскрывает механизм хранения памяти, объясняя, как мозг кодирует и запоминает информацию.

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