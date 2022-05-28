Как ваш мозг обрабатывает запахи

Исследование показало, что информация о запахах в мозге не связана с восприятием на ранних стадиях обработки. Восприятие происходило позже, а неприятные запахи обрабатывались быстрее, чем приятные.

Команда из Токийского университета создала специальное устройство, способное точно и своевременно передавать 10 различных запахов. Запахи были предложены участникам, которые оценили их приятность, надев неинвазивные шапочки для записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которые регистрируют сигналы внутри мозга. Затем команда смогла обработать данные ЭЭГ с помощью компьютерного анализа на основе машинного обучения, чтобы впервые увидеть, когда и где диапазон запахов был обработан в мозге с высоким временным разрешением.

Проблемы с восприятием запахов могут быть ранним симптомом нейродегенеративных заболеваний, поэтому раскрытие нейронных основ восприятия запахов может помочь в будущем лучше понять эти заболевания.

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