Как вернуть "съеденные" банкоматом деньги

При этом это может произойти не только из-за неполадки самого банкомата, но и по причине дефектности купюр.

Для начала Дайнеко объяснила, что не стоит паниковать – деньги никуда из банкомата сразу не денутся. Она посоветовала первым делом позвонить на горячую линию или обратиться за помощью к сотруднику банка.