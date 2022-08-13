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Как вернуть "съеденные" банкоматом деньги

Сложностей в этом нет
Когда банкомат “съедает” ваши деньги, не очень и приятно, с этим согласятся многие. К счастью, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала как можно вернуть их обратно, сообщает “Прайм”.
Как вернуть "съеденные" банкоматом деньги

При этом это может произойти не только из-за неполадки самого банкомата, но и по причине дефектности купюр.

Для начала Дайнеко объяснила, что не стоит паниковать – деньги никуда из банкомата сразу не денутся. Она посоветовала первым делом позвонить на горячую линию или обратиться за помощью к сотруднику банка.

Сначала необходимо забрать чек об операции, если это невозможно — проверить справку об операции в мобильном банковском приложении, нужно запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке

Ольга Дайнеко
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России

Далее следует в тот же день посетить отделение банка, где вы получали карту, и подать заявление на возврат средств. Если по какой-то причине организация их не вернет, то вы имеете полное право обратиться в Центробанк.

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