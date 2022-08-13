Как вернуть "съеденные" банкоматом деньги

Как вернуть "съеденные" банкоматом деньгиСложностей в этом нет
При этом это может произойти не только из-за неполадки самого банкомата, но и по причине дефектности купюр.
Для начала Дайнеко объяснила, что не стоит паниковать – деньги никуда из банкомата сразу не денутся. Она посоветовала первым делом позвонить на горячую линию или обратиться за помощью к сотруднику банка.
Сначала необходимо забрать чек об операции, если это невозможно — проверить справку об операции в мобильном банковском приложении, нужно запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке
Далее следует в тот же день посетить отделение банка, где вы получали карту, и подать заявление на возврат средств. Если по какой-то причине организация их не вернет, то вы имеете полное право обратиться в Центробанк.