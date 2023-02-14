Как видеть без глаз? Учёные узнали на примере многоножек

Многоножки (Myriapoda) предпочитают держаться подальше от света, в темноте. Из-за этого у многих видов этих членистоногих нет глаз. Известно, что многоножки охотятся на жертв с помощью обоняния. Но как им удаётся избегать света без глаз?

В попытке ответить на этот вопрос учёные изучили ядовитых Scolopendra subspinipes. В эксперименте сколопендр помещали их в пару соединённых друг с другом контейнеров под свет лампы. Один контейнер был прозрачным, а другой замотан чёрной лентой. Использовалась инфракрасная камера для наблюдения за многоножками.

Оказалось, что на освещение реагируют усики членистоногих. Если многоножка выходила на свет, усики быстро нагревались с 28 до 37 градусов Цельсия.