Как виртуальная реальность спасёт жизни российских шахтёров

В системе для тренировок есть VR-шлем, манипуляторы, реалистичная модель дыхательного аппарата и оригинальная беговая дорожка. Всё это моделирует физические нагрузки при передвижениях под землёй. Отмечается, что тренажёр отличается реалистичностью.

В систему можно загрузить трёхмерную модель любой реально существующей шахты. Смоделировать можно любую штатную или нештатную ситуацию.

Как пишет издание «Известия», использование системы ускоряет и делает дешевле подготовку персонала шахт. Тренажёр позволяет выработать мышечную память. В частности, через систему хорошо учиться пользоваться самоспасателем — устройством, которое позволяет дышать при нехватке кислорода. Специалисты увидели, что обучение на имитаторе увеличило время защитного действия самоспасателя в реальных условиях в два-три раза.