Как влияют на организм овощи и фрукты определённых цветов

1. Красный.

Красные фрукты и овощи имеют такой цвет благодаря каротиноидам. Данные пигменты содержатся в помидорах, яблоках, вишне, арбузе, красном винограде, клубнике и стручковом перце. Эти каротиноиды известны как антиоксиданты, вещества, которые устраняют свободные радикалы в организме. Считается, что увеличение количества антиоксидантов в рационе снижает риск многих заболеваний, включая артрит, диабет второго типа, сердечные заболевания, инсульт и рак.

2. Оранжевый.

Оранжевые фрукты и овощи также содержат каротиноиды, но немного другие. Они содержатся в моркови, тыкве, абрикосах, мандаринах, апельсинах и куркуме. Альфа- и бета-каротин в нашем организме превращаются в витамин А, который важен для здоровья глаз.