Как внедрение искусственного интеллекта в Gmail сделает все только хуже

Показанная функция под названием «Помогите мне написать» призвана помочь вам написать хорошее ответное сообщение в Gmail и других приложениях. Однако критики утверждают, что ответы, сгенерированные ИИ, не обладают глубиной и индивидуальностью человеческого письма, вместо этого создавая раздутые и шаблонные сообщения.

Примеры, представленные во время выступления, иллюстрировали, как сгенерированный ИИ текст может быть использован в таких сценариях, как прием на работу. Автогенерируемый ответ, хотя и был более длинным и стилизованным, но он не передавал суть человеческого взаимодействия и укреплял представление о том, что следование чрезмерно восторженному американскому деловому языку является необходимым.

Несмотря на то, что ИИ обладает потенциалом для улучшения письменной речи, предлагая уникальные точки зрения или эффективно обобщая данные, реализация Google, похоже, не соответствует действительности. В настоящее время генерация текста опирается на предиктивную систему с ограниченным уровнем владения английским языком, что делает ее пригодной только для формального письма. В результате генерируемые ответы часто не отвечают реальным потребностям общения.

Хотя инструменты ИИ для письма могут служить определенным целям, они не должны диктовать жесткие стандарты или подрывать ценность человеческого самовыражения.