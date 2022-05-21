Как во время звонка узнать мошенника под личиной полицейского

Такие звонки начинаются одинаково: злоумышленник называет “своё” полное ФИО и даже может сказать из какого он подразделения. После чего он говорит, что звонок конфиденциальный и составляет служебную тайну. По словам мошенника, человек стал объектом мошеннических действий и должен помочь полиции выявить "преступников".

Именно в этот момент юрист советует сразу же прекратить разговор и сообщить о таком факте в орган внутренних дел по месту жительства гражданина.

По словам Соловьева, нужно помнить, что сотрудники ОВД совершают телефонные звонки гражданам в редких случаях. А для приглашения гражданина в полицию или получения от него какой-либо информации они используют письменные запросы.

К тому же, по закону, сотрудники не могут сообщать гражданам информацию, составляющую служебную тайну или тайну следствия.

Юрист также посоветовал в таких случаях перепроверить личность звонящего — уточнить у него должность, звание, рабочий телефон, название и руководство подразделения, в котором он служит. Либо узнать эту информацию напрямую через официальные источники — по телефону 02, 102 или 112 или уточнив телефоны названного подразделения.